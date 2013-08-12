Из-за циклона "Тауктаэ" в Индии погибли восемь человек

По данным синоптиков, циклон перемещался со скоростью до 165 км/ч.

По меньшей мере восемь человек погибли, повалены мачты линий электропередачи и множество деревьев, тысячи людей остались без электричества на западном побережье Индии. Там накануне бушевал тропический циклон "Тауктаэ". Об этом сообщила газета Times of India.

Циклон прошелся по штатам Керала, Карнатака, Махараштра и Гоа. В Махараштре 580 инфицированных коронавирусом пришлось эвакуировать из клиник на побережье в другие учреждения.

По данным синоптиков, циклон перемещался со скоростью до 165 км/ч. Власти региона эвакуировали в безопасные районы около 150 тысяч человек.

В феврале в Афинах сильный снегопад привел к транспортному коллапсу.

Видео: Youtube/Forces Of Nature