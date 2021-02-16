Причиной ситуации стал циклон "Медея".

В Афинах сильный снегопад привел к транспортному коллапсу и перебоям с электричеством в некоторых районах города. Об этом сообщил местный телеканал ERT. В социальных сетях начали появляться видео и фотографии снегопада, который уже второй день идет по стране.

Синоптики уточнили, что Афины находятся под воздействием циклона "Медея". Он принес снежные массы в регион. Зимние осадки заблокировали движение на многих городских магистралях. Администрация транспорта утром отдала распоряжение вернуть весь наземный общественный транспорт, который курсировал по улицам столицы. Автобусы не будут ходить до тех пор, пока коммунальные службы не расчистят дороги. На данный момент несколько автобусов успели застрять. Поезда метро перестали двигаться по наземному участку от Афин до Пирей, а электрички- от центра Афин до аэропорта и в обратном направлении. Трамваи не ходят от Вульягмени до площади Синтагма.

В столичной области Аттика с вечера 15 февраля возникли перебои в электроснабжении. Бригады экстренных служб устраняют многочисленные поломки на сетях, вызванные упавшими деревьями и ветками. Ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме. Подача энергии восстановлена уже в четырех районах Афин, но работы продолжаются.

В Турции пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом.

Фото: Instagram/spy.abrahams

Видео: YouTube / TheJohnnyShow