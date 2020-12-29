Кириакос Мицотакис заявил, что кабинет министров доработает заявленный срок.

Премьер-министр Греции исключил досрочные выборы в стране. По словам Кириакоса Мицотакиса, местное правительство доработает свой четырехлетний срок. Об этом чиновник заявил в интервью телеканалу ANT1. В начале января глава кабинета министров произвел ряд должностных перестановок, которые многие расценили как подготовку к досрочным выборам в текущем году.

Нет, не будет 2021 год годом выборов. И почему 2021-й должен быть годом выборов? Я могу повторить вам то, что я говорил во многих своих интервью, что мое намерение состоит в том, чтобы это правительство отработало четыре года Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Глава правительства напомнил, что его партия "Новая демократия" пришла к власти в июле 2019 года. Греческая конституция предусматривает проведение выборов раз в четыре года. С 2004 года ни одно государственное правительство в стране не доработало до завершения срока полномочий.

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