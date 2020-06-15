Витезслав Пивонька рассказал о "зеркальных мерах" Москвы после высылки российских дипломатов из Праги.

Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал дипломат Чехии в Москве Витезслав Пивонька. Эксперт объяснил, что МИД РФ рассказал ему о принятии ответных мер после решения Праги выслать из страны двух российских дипломатов. Пивонька добавил, что стороны могут начать консультации по отношениям друг с другом.

Напомним, что Из Праги 5 июня выслали сотрудников Российского центра науки и культуры Кончакова и Рыбакова. Москва пообещала Праге предпринять зеркальные меры. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что высылка дипломатов производится в связи с "рициновым скандалом". Он добавил, что предъявленные обвинения в причастности к плану по отравлению местных чиновников высланным дипломатам были ложными.

МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии.

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