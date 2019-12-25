Россия призвала США и союзников отказаться от учений в Черном море

Отмечается, что они могут стать причиной повышения милитаристских настроений в Украине.

Москва призвала Вашингтон и его союзников отказаться от проведения украино-американских учений Sea Breeze в акватории Черного моря. Об этом сообщается в официальном Twitter посольства РФ в США.

Данные мероприятия пройдут с 28 июня по 10 июля текущего года. В них примут участие пять тысяч военных и более 30 единиц надводных судов из 32 государств.

Масштаб и явно агрессивный характер военных учений Sea Breeze никоим образом не соответствуют реальным задачам безопасности в Черном море. из сообщения посольства РФ в США

Отмечается, что эти учения могут повысить риски непреднамеренных инцидентов, которые только поднимут милитаристские настроения в Украине.

Напомним, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Североатлантический Альянс под прикрытием учений Sea Breeze осуществляет поставки оружия на территорию Украины. По его словам, данное вооружение предназначено для военнослужащих ВСУ, которые принимают участие в конфликте на юго-востоке Украины.

Ранее бывший заместитель секретаря Совбеза и обороны Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос призвал власти страны сформировать войска для обороны на случай нападения со стороны Белоруссии.

Фото: Twitter/ Russian Embassy in USA