В Украине испугались нападения со стороны Белоруссии

Украинский военный заявил, что ВСУ "истощены длительным противостоянием с РФ".

Бывший заместитель секретаря Совбеза и обороны Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос призвал власти страны сформировать войска для обороны на случай нападения со стороны Белоруссии. Об это он сообщил в интервью изданию "Украинский тиждень", пишет "РИА Новости".

По его словам, эти войска следует создать из военнослужащих, которые не входят в состав Вооруженных Сил Украины. Кривонос уверен, что из регулярной армии нельзя забирать военных, так как в настоящее время ВСУ "истощены длительным противостоянием с РФ".

Есть белорусско-украинская граница - 1086 километров, о которой мы четко понимаем, что это граница с союзниками России в борьбе против нас. Через эту границу из Белоруссии на территорию Украины могут быть выведены до 200 групп спецназовцев. Сергей Кривонос, экс-замсекретаря СНБО

Он подчеркнул, на территории Украины находятся около 750 объектов, выведение из строя которых нанесет большой урон государству. По словам Кривоноса, нацгвардия не в состоянии выполнить задачу по обеспечению безопасности данных объектов.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук назвал учения "Запад-2021" потенциально опасными. Политик заметил, что слышит правильные заявления от местных военнослужащих и пограничников о том, что властям следует подумать об укреплении государственной границы не только с РФ, но и с Белоруссией.

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