Лукашенко: Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины

Минск ответил Киеву на запрет использования воздушного пространства.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет принимать самолеты с Украины. Такое заявление политика опубликовано в Telegram-канале Пул Первого. Минск объявил о своем решении о запрете украинским самолетам заходить в белорусское воздушное пространство после аналогичного запрета со стороны Киева.

Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что со стороны Украины запрет начал действовать с конца мая текущего года. Киев запретил белорусским самолетам использовать собственное воздушное пространство для полетов. Это произошло после экстренной посадки борта компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Пилот самолета приземлился в Минске из-за сообщения о бомбе. Оно оказалось ложным. Однако местные правоохранители задержали летевшего на рейсе основателя ТГ-канала NEXTA.

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Фото и видео: Telegram/Пул Первого