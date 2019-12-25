Лукашенко: в Белоруссии нет необходимости в обязательной вакцинации от COVID-19

Глава республики рассказал, когда в стране будут вакцинировать населения в принудительном порядке.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет необходимости в обязательной вакцинации от COVID-19. Такое заявление политик сделал во время посещения второй городской детской клинической больницы. При этом он отметил, что уже в 2022 году республика сможет начать выпуск апробированной местной вакцины от ковида.

Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен такой принцип. Слава богу, необходимости такой нет. Мы в будущем году создадим свою вакцину, уже апробированную. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что в Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V". Мероприятие проводятся в рамках пострегистрационных исследований. После РФ Минск стал вторым государством, в котором официально была зарегистрирована разработка НИЦ имени Гамалеи.

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Фото: Telegram/Пул Первого