В МИД рассказали о ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о ситуации с задержанными в Белоруссии гражданами РФ. Заявление на пресс-конференции в Москве сделал глава МИД Сергей Лавров. Он выступил после встречи с коллегой из Минска Владимиром Макеем.
Посольство держит этот вопрос на особом контроле. Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, оказывает семьям наших граждан помощь в оплате услуг адвокатов. Проблем с доступом консульским не имеется.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Дипломаты рассчитывают на то, что ситуация с Софьей Сапегой в скором времени будет разрешена. К настоящему моменту республиканский МИД проинформировал РФ о ситуации не только с Сапегой, но и Егором Дудниковым.
Отец Софьи Сапеги обратился к Лукашенко с просьбой о помиловании.
Фото и видео: МИД России
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