В МИД рассказали о ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами

Посольство следит за ситуацией с Софьей Сапегой и Егором Дудниковым.

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о ситуации с задержанными в Белоруссии гражданами РФ. Заявление на пресс-конференции в Москве сделал глава МИД Сергей Лавров. Он выступил после встречи с коллегой из Минска Владимиром Макеем.

Посольство держит этот вопрос на особом контроле. Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, оказывает семьям наших граждан помощь в оплате услуг адвокатов. Проблем с доступом консульским не имеется. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломаты рассчитывают на то, что ситуация с Софьей Сапегой в скором времени будет разрешена. К настоящему моменту республиканский МИД проинформировал РФ о ситуации не только с Сапегой, но и Егором Дудниковым.

Отец Софьи Сапеги обратился к Лукашенко с просьбой о помиловании.

Фото и видео: МИД России