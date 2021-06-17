Отец Софьи Сапеги обратился к Лукашенко с просьбой о помиловании

Андрей Сапега попросил президента Белоруссии о встрече "как отец с отцом".

Отец арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги попросил Александра Лукашенко помиловать его дочь. Соответствующее видеообращение к президенту опубликовали журналисты информационного агентства PrimaMedia. В ролике Андрей Сапега рассказал, что является отцом четверых детей, а Софья - его старшая дочь. По словам россиянина, до встречи с Романом Протасевичем Софья была обычной девушкой. Он также отметил, что во время массовых протестов в республике она находилась не в Минске, а в Литве.

Ей грозят очень серьезные тюремные сроки. Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. Андрей Сапега, отец Софьи Сапеги

Отец Сапеги убежден в том, что его дочь помогала белорусу по рабочим вопросам не ради убеждений, а из-за любви к Протасевичу. Андрей Сапега попросил Александра Лукашенко о личной встрече "как отец отца". Он попросил политика не ломать судьбу его дочери, которая "только начинает жизнь".

Напомним, что в настоящее время Софья Сапега находится в одном из белорусских изоляторов.

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Видео и фото: PrimaMedia

