Протасевич рассказал, кто мог его "подставить"

Он уверен, это был человек, с которым у него был серьезный конфликт.

Основатель и экс-редактор запрещенного в Белоруссии Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был 23 мая задержан в аэропорту Минска, заявил, что его арест может быть связан с ссорой с одним из его соратников. Видео с его допросом было показано в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, его мог "сдать" человек, с которым у него был конфликт, и который точно знал, когда и на каком самолете он будет лететь.

У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный. Особенно в последние дни. Роман Протасевич, основатель Telegram-канала NEXTA

Журналист отметил, что за 40 минут до вылета, он написал своим соратникам сообщение, в котором содержались данные о перелете. В этом чате также состоял человек, у которого с ним был конфликт. По словам Протасевича, подставивший его имел связь с "киберпартианами", которые занимались ложными минированиями.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин и Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за поступления анонимного сообщения о минировании воздушного судна. На борту находился Роман Протасевич, основатель информационного ресурса, признанного в Белоруссии экстремистским. Мужчину задержали по нескольким обвинениям. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. С ним была также задержана россиянка София Сапега. Она призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который разглашал личную информацию о сотрудниках МВД республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на просьбу ЛНР пообщаться с Протасевичем.

Видео: Youtube/ОНТ

