В Минтрансе Белоруссии назвали санкции Евросоюза "беззубым укусом"

Сложившуюся ситуацию назвали похожей на ту, которая происходила в пандемию коронавируса.

Глава департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что введенные Евросоюзом и другими странами ограничения практически не повлияли на обстановку в авиаотрасли республики. Об этом он сказал в эфире телеканала ОНТ, пишет "РИА Новости".

По его словам, в настоящее время сложившаяся ситуация похожа на ту, что произошла в момент начала пандемии COVID-19. Сикорский считает, руководство Евросоюза введением санкций только создает проблемы, как для своих соотечественников, так и для граждан Белоруссии.

Те санкции, которые сейчас сделали для нас европейцы, - это такой "беззубый укус" <...> Вроде неприятно и брезгливо, но не больно. Артем Сикорский, директордепартамента по авиации минстранса и коммуникаций Белоруссии

Напомним, Евросоюз ввел санкции в отношении отрасли авиации и ряды компаний Белоруссии. Это произошло на фоне экстренной посадки самолета, в котором находился основатель запрещенного на территории Белоруссии Telegram-канала NEXTA. Мужчину задержали по нескольким обвинениям. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. С ним была также задержана россиянка София Сапега. Она призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который разглашал личную информацию о сотрудниках МВД республики.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал продолжать давление на власти Белоруссии.

Видео: Youtube/Телеканал ОНТ