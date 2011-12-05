В Белоруссии ужесточила наказание за митинги и экстремизм

В уголовный кодекс страны добавили новые статьи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об ужесточении наказания по уголовным статьям о нарушении правил проведения массовых акций и экстремистской деятельности. Текст документа опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

Документ предусматривает добавление в Уголовный кодекс двух новых статей: "Содействие экстремистской деятельности" и "Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности". Наказание за первую – до шести лет лишения свободы. За вторую максимальный срок наказания – три года.

Кроме того, увеличены тюремные сроки по статье "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". Обвиненных в ней людей могут отправлять в колонию на срок до пяти лет. При этом ответственность может наступить даже для тех, кто публично призывал выходить на улицы.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко поручил развивать в Белоруссии производство стрелкового оружия

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