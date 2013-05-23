Лукашенко поручил развивать в Белоруссии производство стрелкового оружия

Он отметил, что надеяться на "заморского дядю" в данном случае не стоит.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил развивать в стране производство стрелкового оружия. Это будет необходимо, по его словам, в случае вооруженного конфликта, сообщает БЕЛТА.

Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться, — сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия в случае необходимости должна нанести противнику ущерб и защитить себя. Александр Лукашенко также подчеркнул, что не стоит рассчитывать в данном случае на заморского дядю, который привезет оружие в страну – необходимо иметь свое.

Видео: Telegram/Пул Первого