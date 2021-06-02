Минобороны РФ будет следить за проведением учений Sea Breaze

Всего будет задействовано 40 боевых кораблей.

Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Минобороны России будет следить за подготовкой и проведением украинско-американских учений с привлечением стран НАТО Sea Breaze. Ведомство будет реагировать при необходимости в интересах безопасности России.

По его словам, всего задействуют порядка 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов. Будет и другая техника.

Игорь Конашенков отметил, что учения проводятся на фоне непрекращающихся обвинений со стороны западных стран в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах.

Видео: Минобороны России