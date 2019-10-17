Из Нью-Йорка Генеральная ассамблея может переехать в Женеву или Вену.

Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США. Об этом сообщил заместитель председателя России при отделении ООН Андрей Белоусов. Спикер объяснил, что действует в рамках конкретных указаний.

Дипломаты предложат изменить город проведения на Женеву или Вену. Ранее мероприятие проводилось в Нью-Йорке. Свои намерения они презентовали политикам из нескольких стран, которые посетили организованные Россией консультации.

Делегации, которые хотели ознакомиться с нашей позицией, пришли на неформальные консультации добавил Белоусов

Причиной экстренных мер стали действия США по невыдаче виз российским политикам. Несколько человек не смогли поехать на Генеральную ассамблею из-за проблем с визовым центром. Отказ в визе получили и некоторые делегаты, направлявшиеся на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс".

Отметим, что документ еще не внесен на рассмотрение комитета. Последний срок истекает 17 октября.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ООН поддержали Россию из-за невыдачи виз США.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Council of the EU