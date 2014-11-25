Россия и Иран призвали новые власти Афганистана к борьбе с терроризмом. Такое заявление сделали министры внешнеполитических ведомств на встрече в Москве. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции уточнил, что страны надеются на бескомпромиссную борьбу с боевиками. Тегеран и Москва будут координировать деятельность по афганскому урегулированию.
Афганистан должен перестать быть источником региональной и глобальной нестабильности. Призываем новые власти к борьбе с террористическими группировками, незаконным трафиком наркотиков и оружия.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Чиновник уточнил, что стороны обсудили перспективы сотрудничества в региональном и международном плане, по восстановлению Афганистана. Предложения есть как со стороны Москвы, так и Тегерана. МИД готов согласовывать усилия для реализации данных программ.
Лавров провел телефонный разговор с Блинкеном.
Фото и видео: МИД России
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