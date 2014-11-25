Страны призвали власти Кабула бороться с наркотрафиком и поставками оружия.

Россия и Иран призвали новые власти Афганистана к борьбе с терроризмом. Такое заявление сделали министры внешнеполитических ведомств на встрече в Москве. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции уточнил, что страны надеются на бескомпромиссную борьбу с боевиками. Тегеран и Москва будут координировать деятельность по афганскому урегулированию.

Афганистан должен перестать быть источником региональной и глобальной нестабильности. Призываем новые власти к борьбе с террористическими группировками, незаконным трафиком наркотиков и оружия. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник уточнил, что стороны обсудили перспективы сотрудничества в региональном и международном плане, по восстановлению Афганистана. Предложения есть как со стороны Москвы, так и Тегерана. МИД готов согласовывать усилия для реализации данных программ.

Лавров провел телефонный разговор с Блинкеном.

Фото и видео: МИД России