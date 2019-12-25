Лавров провел телефонный разговор с Блинкеном

Они обсудили перспективы восстановления СВПД, а также затронули тему отношений США и России.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Об этом информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.

В ходе разговора Лавров и Блинкен обсудили перспективы восстановления СВПД по иранской ядерной программе, а также затронули тему отношений США и России.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. из сообщения МИД РФ

Ранее Лавров заявил, что Москва никогда не будет просить Вашингтон отменить санкции. Министр отметил, что весь лимит на подобные просьбы уже "выбрало" соседнее государство – Украина. По словам главы внешнеполитического ведомства, американские власти зачастую делают заявления, предварительно не разбираясь в произошедшем, к чему Москва уже привыкла.

Фото: МИД РФ