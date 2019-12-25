Россия готова использовать базу в Таджикистане для защиты союзников

Сергей Лавров оценил поспешный вывод войск США из Афганистана.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Москва готова использовать военную базу в Таджикистане для защиты союзников. Такое заявление чиновник сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Лаоса Салёмсаем Коммаситом. В МИД РФ пояснили, что говорят о необходимости обеспечения безопасности от угрозы, которая исходит со стороны Афганистана.

Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров объяснил журналистам, что ранее Владимир Путин провел беседу с главами Таджикистана и Узбекистана, а также другими лидерами центральноазиатских республик. Россия подтвердила свои обязательство по ОДКБ. Военные продолжают следить за обстановкой на Ближнем Востоке и конкретно в Афганистане. По мнению Лаврова, ситуация имеет тенденцию к ухудшению, особенно после быстрого вывода американских сил из региона. В Москве полагают, что Вашингтон так и не смог за проведенные в регионе десятилетия добиться значимых результатов в вопросе стабилизации обстановки.

Лавров: ИГ активно осваивает территории в Афганистане на фоне вывода войск НАТО.

ИГ* - запрещенная на территории России террористическая организация

Фото: МИД России