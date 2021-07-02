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Лавров: ИГ активно осваивает территории в Афганистане на фоне вывода войск НАТО

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В МИД РФ оценили поспешный вывод американских и натовских сил из региона.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация) активно осваивает земли на севере Афганистана на фоне вывода войск НАТО. Об этом чиновник сообщил журналистам во время пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с коллегой из Бахрейна. В МИД РФ назвали подход ряд официальных лиц Кабула  в регионе безответственным.

Важно обратить внимание на Афганистан, куда боевики активно стягивают свои силы, причем делают это, используя непростительно затянувшийся процесс подготовки реальных мирных переговоров.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

В России заметили, что силы боевиков появляются на территориях около государственных границ тех стран, которые считаются российскими союзниками. Лавров заметил, что международная коалиция в спешке покидает страну Ближнего Востока без возможности проинформировать о выполнении хоть каких-то задач.

Бахрейн зарегистрировал вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".

Видео: МИД России
 

Теги: афганистан, вывод войск, мид, нато, сергей лавров
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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