Лавров: ИГ активно осваивает территории в Афганистане на фоне вывода войск НАТО

В МИД РФ оценили поспешный вывод американских и натовских сил из региона.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация) активно осваивает земли на севере Афганистана на фоне вывода войск НАТО. Об этом чиновник сообщил журналистам во время пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с коллегой из Бахрейна. В МИД РФ назвали подход ряд официальных лиц Кабула в регионе безответственным.

Важно обратить внимание на Афганистан, куда боевики активно стягивают свои силы, причем делают это, используя непростительно затянувшийся процесс подготовки реальных мирных переговоров. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В России заметили, что силы боевиков появляются на территориях около государственных границ тех стран, которые считаются российскими союзниками. Лавров заметил, что международная коалиция в спешке покидает страну Ближнего Востока без возможности проинформировать о выполнении хоть каких-то задач.

Бахрейн зарегистрировал вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".

Видео: МИД России

