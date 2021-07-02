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Бахрейн зарегистрировал вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт"

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РФ и Бахрейн продолжили сотрудничество в борьбе с пандемией.

Бахрейн зарегистрировал вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил российский министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В Москве он завершил переговоры с коллегой Абделем Латыфом аз-Зайяни.

Хорошо развивается сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. Наши бахрейнские друзья зарегистрировали не только "Спутник V", но и "Спутник Лайт". Это открывает дополнительные возможности.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что на данный момент разработка НИЦ имени Гамалеи "Спутник V" одобрен в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. Эффективность препарата в вопросе профилактики заражения коронавирусом составляет 97,6%. Такие результаты обоснованы анализом данных 3,8 миллиона вакцинированных граждан РФ.

Глава МИД Бахрейна рассказал о чести стать частью ПМЭФ в Петербурге.

Видео: МИД России

Теги: бахрейн, мид, спутник v, спутник лайт
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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