Глава МИД Бахрейна рассказал о чести стать частью ПМЭФ в Петербурге

Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни встретился в Москве с Сергеем Лавровым.

Глава МИД Бахрейна на открытии переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что для него стало честью "предложение принять участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, который в июне проводился на территории Северной столицы РФ.

Факт проведения этого мероприятия действительно отражает потенциал российских органов власти, а также отражает дух России. Для нас участие в этом мероприятии было весьма ценным и полезным. Мы приняли действительно активное участие. Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни

Чиновник заявил о том, что признателен российский партнерам в том, что они смогли организовать такое международное мероприятие в непростых эпидемиологических условиях. В Бахрейне уверены в том, что русских дух способен "сломить все вызовы на всех направлениях". В МИД добавили, что Манама гордится дружескими отношениями с Москвой.

Лавров: у РФ и Бахрейна есть взаимопонимание по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Видео: МИД России