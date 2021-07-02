Лавров: у РФ и Бахрейна есть взаимопонимание по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ проведет переговоры с коллегой из Бахрейна в Москве.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что у РФ и Бахрейна есть взаимопонимание по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а также на мировой арене. Об этом чиновник рассказал журналистам на открытии переговоров с коллегой Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

У нас есть полное взаимное понимания тех задач, которые предстоит решать в рамках двусторонней повестки дня и совместных усилий по стабилизации обстановки на международной арене, прежде всего, конечно, на Ближнем Востоке и севере Африки, в зоне Персидского залива. Чем мы сегодня с вами и займемся. Сергей Лавров, глава МИД

Российский министр напомнил, что для Москвы Бахрейн является древним и надежным партнером на территории арабского мира. В МИД полагают, что отношениям между двумя странами развиваются на принципах взаимного уважения, дружбы и учета национальных интересов друг друга.

Лавров шуткой ответил на просьбу журналиста из Турции не загораживать российский флаг.

Фото и видео: МИД России