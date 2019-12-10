Лавров шуткой ответил на просьбу журналиста из Турции не загораживать российский флаг

Главе МИД Турции шутка понравилась.

Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на просьбу журналиста из Турции встать занять другое место во время совместного фото с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Так, оба министра подошли к флагам для совместной фотографии и один из журналистов попросил Сергея Лаврова встать на красную отметку на полу, чтобы не загораживать флаг России.

Вы видите то, что видите. Не говорите нам, что нам делать, - ответил на это глава МИД России.

Отмечается, что все рассмеялись, а министр иностранных дел Турции подчеркнул, что шутка ему понравилась.

Сергей Лавров прибыл в Турцию накануне вечером, чтобы обсудить ситуацию в Закавказье, на Украине и в Черноморском регионе. Главы внешнеполитических ведомств обсудят еще ряд вопросов.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин призвал чиновников помнить о судьбе Колобка, а также не поддаваться на льстивые речи.

Видео: Telegram / РИА Новости