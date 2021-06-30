Путин призвал чиновников помнить о судьбе Колобка

Глава РФ назвал самые впечатлившие его русские произведения.

Российский президент Владимир Путин призвал чиновников помнить и судьбе Колобка, а также не поддаваться на льстивые речи. По мнению главы государства, детская сказка может оказаться поучительной для представителей власти. Такое мнение политик высказал во время прямой линии.

Просил бы на это обратить внимание и еще раз обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное высокое должностное положение. Владимир Путин, президент РФ

Ранее журналисты спросили у президента РФ о том, какие русские произведения больше всего его впечатлили. Владимир Путин назвал в собственном топе-три также "Войну и мир" Льва Толстого, а также Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

Путин поблагодарил женщин, которые гладят ему рубашки.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным