Глава РФ оценил работу химчистки в Огарево.

Российский президент Владимир Путин поблагодарил женщин, которые гладят ему рубашки. Такое заявление политик сделал во время прямой линии. Он сказал, что восхищается работой сотрудниц химчистки в Ново-Огарево, которые подготавливают ему одежду для публичных мероприятий. Ранее у главы государства спросили о том, кто крахмалит ему воротнички, а также гладит сорочки.

Там, где я живу, в Огарево, есть химчистка. И там женщины работают. Спасибо большое за этот вопрос. Почему? Потому что у меня есть возможность сказать им большое спасибо, поблагодарить их. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны заметил, что редко видит сотрудниц, занимающихся его одеждой, но восхищается результатами их труда. По словам Путина, когда он надевает рубашки, которые ему принесли из химчистки, то ему кажется, что они как будто только что из магазина. Президент напомнил, что ему требуется выглядеть солидно на таких мероприятиях, как сегодняшнее, когда на него обращены глаза многих граждан.

Путин заявил, что Госдума седьмого созыва работала на должном уровне.

Фото: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным