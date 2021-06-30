Глава РФ оценил работу депутатов в пандемию.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Госдума седьмого созыва работала на должном уровне. Об этом политик сообщил в рамках прямой линии. Он напомнил, что депутатам приходилось функционировать в условиях пандемии, но они продолжили работу несмотря на сложности и возникшие угрозы, касающиеся жизни и здоровья.

Парламент седьмого созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне. И результаты работы соответствовали тем требованиям, которые предъявлялись ситуацией и страной к работе высшего представительного и законодательного органа России. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны рассказал, что представители нижней палаты парламента приходили в зал для голосования, принимая решения по важным для государства направлениям, а также оказывая помощь конкретным людям, семьям, предприятиями и экономическим отраслям. Путин считают, что все законопроекты были приняты своевременно.

Путин заявил, что президент подчиняется российскому народу.

Фото: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным