Глава РФ рассказал о благодарности к избирателям.

Российский президент Владимир Путин заявил, что президент подчиняется российскому народу. Об этом политик сообщил журналистам в рамках быстрых ответов на прямой линии. Глава государства напомнил, что лидер страны получает пост благодаря избирателям.

Российскому народу, избирателю. Люди, когда приходят к урнам для голосования, они делают свой выбор, причем на любом уровне - местном, региональном, либо на общенациональном. Владимир Путин, президент РФ

Путин считает, что глава государства подчиняется тем людям, которые оказали ему высокое доверие.

Путин потребовал принять меры к чиновникам, запугивающим обращавшихся на прямую линию.

Фото: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным