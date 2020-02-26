Журналисты показали боевой полет дрона в ночное время.

Российский беспилотник "Орион" нанес 17 ударов по террористам в Сирии. Соответствующий ролик показали журналисты телеканала "Россия-1". По данным авторов сюжета, кадры демонстрируют боевые вылеты ударного дрона на Ближнем Востоке. В видео показано, что аппарат в ночных условиях ликвидирует несколько объектов боевиков, включая склад с боеприпасами. Для прицеливания "Ориону" пришлось использовать тепловизор и камеру ночного видения.

Сейчас он ведет разведку, погодные условия очень сложные, вы видите, нижняя облачность. После того как он вышел на цель, он наводится на цель, наносит огневое поражение и в результате цель поражена Сергей Тюгай, заместитель начальника беспилотной авиации главного командования ВКС РФ

На борту показанного дрона нанесены звезды, которые готовят о числе боевых вылетов. Внутри каждой из них размещена буква (Р или Б). В первом случае это означает разведывательный полет, во втором - боевой или ударный. В кадре показан дрон, который совершил 17 боевых и 20 разведывательный полетов, а также один вылет по другой задаче.

В Минобороны рекомендовали не вести с Россией диалог с позиции силы.

Видео: YT / Россия 1