Угроза силой — это прямое нарушение Устава ООН.

В Минобороны рекомендовали не вести с Россией диалог с позиции силы. С соответствующим заявлением выступил заместитель главы ведомства РФ Александр Фомин.

Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией "с позиции силы". Александр Фомин, заместитель министра обороны РФ

По его словам, угроза силой — это прямое нарушение Устава ООН. Фомин заявил, что подобные заявления в адрес РФ не останутся без должной ответной реакции. При этом, отметил заместитель главы Минобороны, РФ готова к конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения. Также, отметил Фомин, страны должны учитывать интересы друг друга.

Ранее Минобороны показало беспилотник "Орион" в ударном варианте.