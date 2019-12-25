Таллинн закупает морские радары и средства связи.

Российские военные учения вызвали беспокойство в Эстонии. Согласно информации от местного издания Aktuaalne kaamera глава Минобороны Юри Луйка Таллинн планирует закупить боевое оборудование, включая морские радары и средства связи. Такая реакция последует из-за действий Москвы в прибалтийском регионе, а также во время учений "Кавказ-2020". В рамках последних примут участие около 150 тысяч военнослужащих. Мероприятия частично затронут силы Западного военного округа, чо вызывает обеспокоенность Эстонии.

Больше всего тревогу вызывает то, что Россия в учениях использует три больших десантных корабля, которые способны доставить целый десантный батальон туда, куда Россия захочет. Поэтому перемещение таких кораблей в Балтийском море вызывает большую тревогу Юри Луйка, министр обороны Эстонии

Луйка добавил, что обеспокоен также российской боевой авиацией, которая летает с выключенными транспондерами. Из-за этого самолеты НАТО вынуждены подниматься на их перехват.

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией.