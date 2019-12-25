  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией
Сегодня, 11:08
136
matveyvn

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

0 0

Накануне страны Прибалтики заключили договор о торговле электроэнергией с третьими странами.

Литва, Латвия и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией после запуска Белорусской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

Отмечается, что накануне страны Прибалтики заключили договор о торговле электроэнергией с третьими странами. Он предполагает ограничения по отношению к Белоруссии.

Для этого будет внедрена система сертификатов происхождения электроэнергии.

цитата из сообщения министерства

Подчёркивается, что данные ограничения не повлияют на торговлю энергоресурсами между Россией и Литвой.

Ранее Латвия запретила Лукашенко и еще 29 гражданам Белоруссии въезд в страну.

Теги: белоруссия, прибалтика, электроэнергия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии