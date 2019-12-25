Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Литва, Латвия и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией после запуска Белорусской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.
Отмечается, что накануне страны Прибалтики заключили договор о торговле электроэнергией с третьими странами. Он предполагает ограничения по отношению к Белоруссии.
Для этого будет внедрена система сертификатов происхождения электроэнергии.
цитата из сообщения министерства
Подчёркивается, что данные ограничения не повлияют на торговлю энергоресурсами между Россией и Литвой.
Ранее Латвия запретила Лукашенко и еще 29 гражданам Белоруссии въезд в страну.
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