Латвия запретила Лукашенко и еще 29 гражданам Белоруссии въезд в страну

Латвия запретила Александру Лукашенко и еще 29 гражданам Белоруссии въезд в страну. Санкции введены из-за фальсификаций на выборах и применения насилия в отношении мирных протестующих.
Об этом сообщает МИД Латвии.
Мы поддерживаем независимую и демократическую Белоруссию и ее граждан.
цитата из сообщения МИД Латвии
Также к санкциям против Лукашенко и его соратников присоединились Литва и Эстония.
Ранее президент Литвы объявил о введении санкций против Лукашенко.
Видео: Telegram / NEXTA Live
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