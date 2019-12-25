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Латвия запретила Лукашенко и еще 29 гражданам Белоруссии въезд в страну
Сегодня, 14:32
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matveyvn

Латвия запретила Лукашенко и еще 29 гражданам Белоруссии въезд в страну

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К санкциям против Лукашенко и его соратников присоединились Литва и Эстония.

Латвия запретила Александру Лукашенко и еще 29 гражданам Белоруссии въезд в страну. Санкции введены из-за фальсификаций на выборах и применения насилия в отношении мирных протестующих.

Об этом сообщает МИД Латвии.

Мы поддерживаем независимую и демократическую Белоруссию и ее граждан.

цитата из сообщения МИД Латвии

Также к санкциям против Лукашенко и его соратников присоединились Литва и Эстония.

Ранее президент Литвы объявил о введении санкций против Лукашенко.

Видео: Telegram / NEXTA Live

Теги: латвия, лукашенко, протесты в белоруссии, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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