Российские специалисты помогут восстановить Нотр-Дам-де-Пари. Решение о том, нужно ли будет нашим мастерам приезжать в Париж примут французские эксперты. Они уведомят об этом Россию к концу 2019 года. Об этом сообщил специальный представитель президента Путина Михаил Швыдкой "РИА Новостям" во время проведения ПМКФ-2019. Сейчас ожидается официальное приглашение участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери
Это приглашение должно прийти, я надеюсь, до нового года. В январе окончательно примем решение, потому что мы ждем запроса и приглашения от французов...Надо понять, что нужно французам. У нас много специалистов, которые работают с камнем, с деревом
рассказал спикер
В середине января пройдет встреча с послом Франции. Он занимается рекрутированием иностранных специалистов для работы в проекте. На данный момент перечня мастеров, которые могут отправиться на восстановительные работы, нет.
Ранее Piter.tv писал о том, что названа вероятная причина пожара Нотр-Дам-де-Пари.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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