Сейчас Россия ждет официального приглашения со стороны Франции.

Российские специалисты помогут восстановить Нотр-Дам-де-Пари. Решение о том, нужно ли будет нашим мастерам приезжать в Париж примут французские эксперты. Они уведомят об этом Россию к концу 2019 года. Об этом сообщил специальный представитель президента Путина Михаил Швыдкой "РИА Новостям" во время проведения ПМКФ-2019. Сейчас ожидается официальное приглашение участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери

Это приглашение должно прийти, я надеюсь, до нового года. В январе окончательно примем решение, потому что мы ждем запроса и приглашения от французов...Надо понять, что нужно французам. У нас много специалистов, которые работают с камнем, с деревом рассказал спикер

В середине января пройдет встреча с послом Франции. Он занимается рекрутированием иностранных специалистов для работы в проекте. На данный момент перечня мастеров, которые могут отправиться на восстановительные работы, нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что названа вероятная причина пожара Нотр-Дам-де-Пари.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

