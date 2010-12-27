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Российские специалисты помогут восстановить Нотр-Дам
Сегодня, 13:11
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lesjasap

Российские специалисты помогут восстановить Нотр-Дам

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Сейчас Россия ждет официального приглашения со стороны Франции.

Российские специалисты помогут восстановить Нотр-Дам-де-Пари. Решение  о том, нужно ли будет нашим мастерам приезжать в Париж примут французские эксперты. Они уведомят об этом Россию к концу 2019 года. Об этом сообщил специальный представитель президента Путина Михаил Швыдкой "РИА Новостям" во время проведения ПМКФ-2019. Сейчас ожидается официальное приглашение участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери

Это приглашение должно прийти, я надеюсь, до нового года. В январе окончательно примем решение, потому что мы ждем запроса и приглашения от французов...Надо понять, что нужно французам. У нас много специалистов, которые работают с камнем, с деревом

рассказал спикер

В середине января пройдет встреча с послом Франции. Он занимается рекрутированием иностранных специалистов для работы в проекте. На данный момент перечня мастеров, которые могут отправиться на восстановительные работы, нет. 

Ранее Piter.tv писал о том, что названа вероятная причина пожара Нотр-Дам-де-Пари.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: михаил швыдкой, нотр-дам-де-пари, пмкф, реставрация
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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