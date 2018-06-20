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Названа вероятная причина пожара Нотр-Дам-де-Пари

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Также опубликованы уникальные кадры пожара изнутри собора.

15 апреля горел Собор Парижской Богоматери в Париже. 

15 апреля в центре Парижа загорелся Нотр-Дам-де-Пари. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция. Часть уникальных реликвий безвозвратно погибли в огне. Спасателям удалось сохранить структуру здания и эвакуировать часть реликвий, хранившихся внутри.

Сейчас, спустя два  дня, эксперты-криминалисты озвучили вероятную причину столь масштабного пожара, который потряс людей во всем Мире. Пожар начался у основания шпиля, на котором велись реставрационные работы. Возможно, пожар начался из-за неисправности в электропроводке. Характер неисправности не называется.

 

Видео: YouTube/CNEWS

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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