Петербургские реставраторы намерены оказать помощь в восстановлении Собора Парижской Богоматери

Союз реставраторов Санкт-Петербурга направил в генеральное консульство Франции в Санкт-Петербурге письмо с выражением сочувствия французскому народу по поводу трагических последствий пожара.

Во вторник, 16 апреля, союз петербургских реставраторов отправил в генеральное консульство Франции письмо с выражением сочувствия французскому народу по поводу трагических последствий пожара в Соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, эксперты предложили объединить усилия профессионального сообщества для того, чтобы восстановить памятника мирового значения.

Эксперты Союза реставраторов Санкт-Петербурга готовы поделиться опытом, полученным при восстановлении купола Троицкого собора, который серьезно пострадал при аналогичных обстоятельствах в 2006 году. Эксперты Союза реставраторов Санкт-Петербурга готовы поделиться опытом, полученным при восстановлении купола собора Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка, который серьезно пострадал при аналогичных обстоятельствах в 2006 году отмечают в союзе петербургских реставраторов

Кроме того, эксперты готовы проконсультировать французских реставраторов по составлению проектной документации и технологической карты.

Напомним, что15 апреля в центре Парижа загорелся Нотр-Дам-де-Пари. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция. Спасателям удалось сохранить структуру здания и эвакуировать реликвии, хранившиеся внутри. По предварительной версии, пожар начался со строительных лесов, где велись работы по реставрации.

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Фото:дтп и чп петербург/вк