Временную ограду установили перед проведением капремонта.

Петербуржцы просят убрать "уродливые заборы" вдоль канала Грибоедова. Об этом сообщает "Фонтанка".

Так, железное ограждение устанавливают на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Могилевского до Пикалова моста. В "Мостотресте" объяснили, что серый забор временный. Функция этого забора заключается в том, что он исключительно отделяет пешеходную зону от проезжей части. Так, в конце этого года на этой территории начнется капитальный ремонт.

По словам представителей организации, при установке "тюремной ограды" они думали о безопасности петербуржцев. После завершения работ ее пообещали убрать.

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Фото:Instagram / @nedimonspbinf