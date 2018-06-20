Петербуржцы просят убрать "уродливые заборы" вдоль канала Грибоедова. Об этом сообщает "Фонтанка".
Так, железное ограждение устанавливают на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Могилевского до Пикалова моста. В "Мостотресте" объяснили, что серый забор временный. Функция этого забора заключается в том, что он исключительно отделяет пешеходную зону от проезжей части. Так, в конце этого года на этой территории начнется капитальный ремонт.
По словам представителей организации, при установке "тюремной ограды" они думали о безопасности петербуржцев. После завершения работ ее пообещали убрать.
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Фото:Instagram / @nedimonspbinf
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