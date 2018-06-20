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Названы самые популярные места отдыха петербуржцев
Сегодня, 19:02
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IRINA_CHALKINA

Названы самые популярные места отдыха петербуржцев

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Так, в первом квартале этого года самым востребованным авиа направлением стала Москва.

Во вторник, 16 апреля, специалисты назвали самые популярные места отдыха петербуржцев в текущем году. Об этом сообщает Gazeta.Spb 

Так, согласно результатам исследования туристического сервиса "Связной Трэвел", самое популярное направление из Северной столицы - Москва. За это направление проголосовал 51% петербуржцев. На второй строчке расположился Ереван - 31%. На третьем месте находится Тбилиси, за него отдали свой голос 20%. 

Также специалисты отметили, что в этом квартале наблюдается  спрос на поездки в страны СНГ.

Это продолжающийся тренд, который связан с относительно экономичной стоимостью авиабилетов и безвизовым режимом. Кроме того, петербуржцы на 40% чаще стали летать в Тбилиси. Грузия не первый год притягивает внимание туристов в любой сезон, говорится в сообщении

отмечают эксперты

Также в Беларусь летают 15% жителей Северной столицы. В Баку - 11%. 

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Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, туризм спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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