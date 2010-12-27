Города создадут 60 совместных маршрутов.

В четверг, 21 ноября, стало известно о том, что Петербург и четыре финских города создадут "туристический коридор". Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на начальника отдела по развитию "Городского туристско-информационного бюро" Анну Невинскую.

Известно, что города разработали 60 совместных маршрутов. Они пройдут через Лаппеенранту, Иматру, Савонлинну и Миккели. Туристов планируют привлекать в так называемый "низкий сезон". Первоначально в ведомстве рассчитывают на 200 тысяч путшественников.

Известно, что этот проект финансируется ЕС по программе приграничного сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия – Россия". Планируется, что "туристический коридор" просуществует около трёх лет. На этот проект потратили около 837 тыс. евро.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге планируют запустить прямое авиасообщение с китайским курортом.

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