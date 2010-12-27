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В Петербурге планируют запустить прямое авиасообщение с китайским курортом 
Сегодня, 15:53
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге планируют запустить прямое авиасообщение с китайским курортом 

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Комитет по внешним связям готовит "дорожную карту" по взаимодействию с провинцией Хайнань.

В четверг, 21 ноября, стало известно о том, что в Петербурге планируют запустить прямое авиасообщение с китайским курортом. Об этом сообщил вице-губернатор Олег Марков.

Известно, что Петербург свяжут прямым авиасообщением с Ханянь.

"Прямое авиасообщение между Петербургом, городом Чунцин и провинцией Хайнань будет способствовать развитию туризма. Сегодня у жителей Петербурга небогатый выбор теплых стран для отдыха зимой: это в основном Вьетнам, Таиланд, Арабские Эмираты. Китайские города могут составить достойную конкуренцию существующим предложениям",

—скзазано в сообщении.

В настоящее время, Комитет по внешним связям готовит "дорожную карту" по взаимодействию с провинцией Хайнань.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы восстанавливают легендарную блокадную машину "ГАЗ-ММ".

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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