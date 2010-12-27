Петербуржцы восстанавливают легендарную блокадную машину "ГАЗ-ММ"

Мужчины восстанавливают полуторку, чтобы сохранить память для детей.

В России 22 ноября – 78-я годовщина начала действия ледовой Дороги жизни. В связи с этой датой "Санкт-Петербургские ведомости" рассказали о проект "Полуторка", в рамках которого два предпринимателя Владимир Труфанов и Константин Степанов восстанавливают легендарную блокадную машину –"ГАЗ-ММ".

Найти полуторку, множество из которых затонуло на Ладоге, помог негосударственный музей Дороги жизни в Кобоне. Директор музея Сергей Марков указал место, где лежит автомобиль. Его подняли с глубины шесть метров. Двигателем " ГАЗ-ММ" занялись мастера с дружественной станции техобслуживания.

В восстановлении автомобиля помогают и поисковики, которые нашли раму на Лужском рубеже и кабину в Карелии. Благодаря соцсетям о проекте узнали множество людей. Например, Дмитрий Бабенцов привез из-под Луги и передал мужчинам совершенно бесплатно запчасти от полуторки. И это притом что он сам восстанавливает такой же грузовик. Из Новой Зеландии мастерам пришел коллектор, который живущий там россиянин купил и отправил в Россию за свой счет. К сожалению многих участников этого проекта, узнать о судьбе водителя этой полуторки ничего не удалось.

Владимир Труфанов отмечает, что они восстанавливают эту полуторку, чтобы сохранить память для детей. Ведь уже сейчас многие сидят часами в интернете, но ничего об истории страны не знают.

Один из самых частых вопросов, которые задавали нам в Интернете по поводу подъема машины из Ладоги: а как она туда попала? Один юноша на вопрос, что такое Дорога жизни, предположил: "Наверное, это что-то связанное с благотворительностью"... отметили предприниматели

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Фото: i.wheelsage.org