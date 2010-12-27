В Петербурге запустили приложение "Блокада. Имена"

В приложении на карте современного Петербурга можно посмотреть имена, краткие биографии и адреса жителей Ленинграда, которые погибли в годы блокады.

В Cанкт-Петербурге "Комитет 8 сентября" запустил бесплатное приложение "Блокада. Имена" для iOS.

В приложении на карте современного Петербурга можно посмотреть имена, краткие биографии и адреса жителей Ленинграда, которые погибли в годы блокады. Чтобы узнать годы жизни и место захоронения, нужно нажать на имя в списке погибших.

Как отметили создатели, версия данного приложения может появиться и на Android.

Также 4 сентября на Чайковского вывесили список погибших людей во время блокады Ленинграда.

Фото: ВК/ Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник

Скриншоты: приложение "Блокада. Имена"