В Петербурге запустили приложение "Блокада. Имена"

В Cанкт-Петербурге "Комитет 8 сентября" запустил бесплатное приложение "Блокада. Имена" для iOS.
В приложении на карте современного Петербурга можно посмотреть имена, краткие биографии и адреса жителей Ленинграда, которые погибли в годы блокады. Чтобы узнать годы жизни и место захоронения, нужно нажать на имя в списке погибших.
Как отметили создатели, версия данного приложения может появиться и на Android.
Также 4 сентября на Чайковского вывесили список погибших людей во время блокады Ленинграда.
Фото: ВК/ Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник
Скриншоты: приложение "Блокада. Имена"
Обсуждение ( 0 )