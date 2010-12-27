На Чайковского вывесили список погибших людей во время блокады Ленинграда

В этом доме в годы блокады погибло 319 человек, ушли из жизни целые семьи. В Петербурге 8 сентября пройдут поминальные блокадные чтения.

В Санкт-Петербурге на улице Чайковского, 2 вывесили список погибших людей во время блокады Ленинграда.

В этом доме в годы блокады погибло 319 человек, ушли из жизни целые семьи. Мы развешиваем списки с именами погибших и годами их жизни, чтобы привлечь внимание горожан к приближающемся скорбной дате – 8 сентября, день начало блокады. Анастасия Принцева, руководитель акции "День памяти жертв блокады 8 сентября"

Инициативная группа "Комитет 8 сентября" во главе с историком Львом Лурье призвали принять участие в поминальных блокадных чтениях, которые состоятся 8 сентября. Все желающие смогут прочитать списки погибших в эти страшные годы.

В акции 8 сентября примут участие Дом актера, Театр "Балтийский дом", Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Порт Севкабель, Музей Анны Ахматовой, музей Достоевского, Дом журналиста, Капелла и еще 40 других площадок.

Фото: Леонид Рыжик