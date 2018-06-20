Колпинский парк благоустроят к осени 2019 

Там появятся спортплощадки, место для мероприятий и велодорожки.

Во вторник, 16 апреля, стало известно о том, что Колпинский парк закроют на все лето. Об этом сообщает администрация города.

Парк находится на острове Чухонка и полуострове в южной части Ижорского разлива. Причиной закрытия является благостройство этой территории. Так, в парке появятся спортплощадки, место для мероприятий и велодорожки. Кроме того, на территории планируют установить площадки для минифутбола, волейбола, бадминтона, а также скейт-парк, велодорожка и детский городок. Ремонт начнется 22 апреля и продлится до 1 сентября.

Также в ведомстве отметили, что Колпинский парк пополнят более 3,5 тысячи кустов и почти 800 деревьев.

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