В Колпинском парке на острове Чухонка будет устроено новое освещение

На реализацию проекта выделено 33,4 млн рублей.

В Колпинском парке на острове Чухонка и прилегающем полуострове будет устроено новое освещение. СПб ГКУ "Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса" объявило тендер, по итогам конкурса которого предполагается найти исполнителя этих работ.

На проект, который, как намечено, будет завершен не позднее 10 июля следующего года, выделено 33,37 млн рублей.

Во время предстоящих работ планируется построить новые сети, установить 152 светильника, построив тем самым, три линии освещения. Затем будут проведены работы по восстановления газонов, всего, что затронут работы.

Газоны, как говорится в документации, пострадают на площади в 7,4 тысячи квадратных метров. При этом решено сохранить 45 деревьев в зоне выполнения работ.

Заявки от компаний, желающих реализовать проект, принимаются до 20 апреля.

Колпинский парк расположен на острове Чухонка и полуострове в южной части Ижорского разлива. Здесь есть парк аттракционов, детский игровой городок, зимняя многоуровневая ледяная горка, спортивная площадка с тренажерами и лодочная станция.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Невском районе на Дальневосточном проспекте будет построено новое здание школы.

Фото: pko-kolpino.ru