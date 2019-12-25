В Невском районе на Дальневосточном проспекте будет построено новое здание школы

Проект предполагается реализовать в 2021-2023 годах. На него выделено 1,5 млрд рублей.

На Дальневосточном проспекте в Невском районе намечено построить новое здание школы. Соответствующую закупку разместил комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга. По итогам ее конкурса предполагается найти девелопера для реализации проекта.

Здание будет находиться в квартале, ограниченном Складской улицей, Союзным проспектом, улицей Еремеева, Дальневосточным проспектом и улицей Коллонтай.

Планируется, что строительство (Дальневосточный проспект, участок 67) будет проходить в 2021-2023 годах, на него выделено 1,5 млрд рублей из бюджета Петербурга. Лимит финансирования на 2021 год составляет 96,85 млн рублей, на 2022 год – 199,8 млн рублей, и на 2023 год – 1 млрд 210 млн рублей.

Новое здание будет сложным в плане, разноэтажным. Согласно приведенному в документации проекту, школа рассчитана на обучение 825 детей (это 33 класса).

В образовательном заведении разместятся, в частности, два бассейна: малый с размером чаши 6 х 10 метров и большой (25 х 11 метров), спортзал, разделенный на две зоны.

Заявки от компаний, желающих реализовать проект, ждут до 19 апреля.

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Фото: Pixabay.com