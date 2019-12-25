На Русановской улице открыли третий корпус детсада №92

Учреждение рассчитано на 150 малышей.

На Русановской улице в Невском районе Петербурга открылся третий корпус детского сада №92. Как сообщил портал "Строительный Петербург", учреждение рассчитано на 150 малышей.

Отмечается, что разрешение на ввод садика в эксплуатацию подрядчик получил 31 декабря 2020 года. В здании детсада есть бассейн, музыкальный и спортивные залы, пищеблок оборудован специальным лифтом для подъема питания и оборудования на второй этаж. Каждая группа оснащена отдельными буфетными и спальнями, а также современной мебелью.

Строительство соцобъектов в Невском районе продолжается: в текущем году здесь планируется открыть еще три детсада, а также начать возведение школы а Дальневосточном проспекте. В проекте значатся еще шесть детсадов, школа и образовательный комплекс для детей инвалидо.

Ранее мы писали, что в Петергофе будет проведен капремонт крыши здания гимназии Александра II.

Фото: пресс-служба комитета по строительству