Колпинский парк получит новое современное освещение

Уже установлено 58 опор, ведутся работы по устройству траншей и прокладке кабельной линии протяженностью 5 км.

В пятницу, 30 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в Колпинском парке появится наружное освещение. Специалисты установят 158 уличных фонарей, 58 опор уже установили. Кабельная линия составит 5 километров.

Градоначальник отметил, что все зоны отдыха должны быть освещены, поскольку это вопрос комфорта и безопасности горожан. Всего в Петербурге за текущий год реализуют несколько проектов по установке наружного освещения: специалисты завершают работы в сквере Николая Львова на проспекте у станции метро "Пролетарская" и на перекрестке Дворцовой улицы и Фермской дороги в Пушкинском районе. Помимо этого освещение устанавливают на бульваре на берегу реки Смоленки и в парке Интернационалистов.

Ранее мы писали, что в Выборгском и Красногвардейском районах установили новое освещение.

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