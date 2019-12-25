В Выборгском и Красногвардейском районах установили новое освещение

Опоры освещения обрабатываются антивандальным покрытием, чтобы невозможно было приклеить рекламу.

В Петербурге продолжается благоустройство районов, специалисты устанавливают новые светильники. Так, в Красногвардейском районе завершили капитальный ремонт наружного освещения на Бокситогорской улице, передает пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

На современных металлических опорах, обработанных антивандальным покрытием, установили 41 новый светильник. Отмечается, что сеть освещения выполнена самонесущим изолированным проводом протяженностью 3,7 километра. По словам специалистов, скоро освещение станет более интенсивным.

Помимо этого завершились работы на Железнодорожной улице в Левашово Выборгского района. Там заменили 56 натриевых ламп на светодиодные. Улица идет вдоль железнодорожных путей и доходит до станции "Озерки". Теперь риск возникновения аварий снижен, поскольку старые светильники, которые давали тусклый свет, заменили. Ко всему прочему, потребление электроэнергии при этом сократилось в 2,5 раза и составило 5,6 кВт.

Ранее мы писали, что ГАТИ выдала разрешение на установку наружного освещения на Марсовом поле.

Фото: СПб ГБУ "Ленсвет" / Вконтакте