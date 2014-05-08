Ориентировочно, работать фонари начнут в декабре этого года.

В Колпинском парке установили 152 новых светодиодных светильника. Отныне они будут освещать пешеходные дорожные и зоны отдыха в той части парка, где ранее не было фонарей. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Управление заказчика".

В ходе работ специалисты проложили более пяти километров кабельной сети. Ориентировочно, работать фонари начнут в декабре этого года. Сегодня специалисты ведут работы по благоустройству парка.

Ранее мы писали, что на Ставропольской улице установили новые стилизованные фонари. В Смольном рассказали, что в этом году качественным освещением оснастят 36 улиц и магистралей.

Фото: wikipedia.org; пресс-служба СПб ГКУ "Управление заказчика"