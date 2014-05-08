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В Колпинском парке установили 152 новых светодиодных светильника
Сегодня, 16:46
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В Колпинском парке установили 152 новых светодиодных светильника

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Ориентировочно, работать фонари начнут в декабре этого года. 

В Колпинском парке установили 152 новых светодиодных светильника. Отныне они будут освещать пешеходные дорожные и зоны отдыха в той части парка, где ранее не было фонарей. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Управление заказчика". 

В ходе работ специалисты проложили более пяти километров кабельной сети. Ориентировочно, работать фонари начнут в декабре этого года. Сегодня специалисты ведут работы по благоустройству парка. 

Ранее мы писали, что на Ставропольской улице установили новые стилизованные фонари. В Смольном рассказали, что в этом году качественным освещением оснастят 36 улиц и магистралей.

Фото: wikipedia.org; пресс-служба СПб ГКУ "Управление заказчика"

Теги: колпинский парк, фонари
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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